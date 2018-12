VENETO – Lega Islamica veneta: “A noi il presepe non dispiace”

“Come ogni anno, in prossimità del Natale, spuntano le polemiche sul Presepe nelle scuole: ancora una volta, direttamente o indirettamente, si cerca di tirare in ballo i musulmani”: lo dice Bouchaib Tanji, Presidente Lega Islamica del Veneto all’Ansa Veneto, dopo le polemiche di questi ultimi giorni nelle scuole. “Spero però che questa sia davvero l’ultima volta perchè oramai come musulmani abbiamo detto, chiarito e sottolineato che nel vedere un Presepe, cantare il Natale o ascoltare il nome di Gesù e di Maria, a noi non dispiace, anzi” sottolinea.