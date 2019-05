VENETO – Lega in trionfo, Pd secondo partito, M5S crolla

Lo spoglio dei risultati per le Europee in Veneto è ormai alla fine (61.302 sezioni su 61.576) il dato è consolidato. La Lega trionfa: è il primo partito con il 34,34%. Il Pd è al 22,73%, M5S al 17,5%, Forza Italia al 8,78%, Fratelli d’Italia al 6,46%, Più Europa al 3,09%, Europa Verde al 2,29%, La Sinistra all’1,74%, il Partito Comunista allo 0,88.

Matteo Salvini su Twitter ha postato una foto con un cartello che dice: «Una sola parola. Grazie Italia!». Poi, poco prima dell’una di notte, crocifisso in mano, ha preso la parola per una breve conferenza stampa sostenendo di restare nel governo per attuare il contratto, dicendo: «Ora si cambia». Poi, un bacio al crocifisso in mano.