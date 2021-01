VENETO – Le scuole superiori restano chiuse: il Tar respinge ricorso contro chiusura

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Lo annuncia anche Zaia in conferenza stampa. Il Tar del Veneto ha respinto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza di chiusura delle scuole presentato da molti genitori. Si andrà al giudizio ordinario. Le scuole superiori quindi rimangono chiuse in Veneto fino a nuove disposizione ed almeno fino a fine gennaio.

“Le motivazioni sono sicuramente solide -dichiara Zaia – il Tar avrà anche considerato che i tempi per ripartire sono brevi e l’efficacia di un eventuale accoglimento avrebbe significato anche una mole di organizzazione difficile da gestire. L’ordinanza, ricordo è stata fatta in un momento in cui i dati delle terapie intensive e ricoveri erano altissimi”.

La scuola riaprirà il 1° febbraio?

“Lo vedremo la prossima settimana. Ricordo che le notizie positive ci dicono che negli ospedali ci sono 600 persone in meno, ma negli ospedali ci sono 2700 persone ricoverate. Fra 10 giorni vedremo il livello dei ricoveri”.