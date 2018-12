VENETO – Lavori notturni in A4

CANTIERI NOTTURNI IN TRATTI SPARSI

Tra Peschiera e Sommacampagna nella notte tra l’11 e il 12 e tra Verona Sud e Verona Est tra il 12 e il 13 dicembre 2018

In A4 sono in programma cantieri notturni (dalle ore 20.00 alle ore 6.00) di pavimentazione in tratti sparsi, in entrambe le direzioni di marcia, dal 10 al 13 dicembre 2018.

In particolare, si segnala che in carreggiata Est (direzione Venezia) si potrà viaggiare su una sola corsia:

· tra Peschiera e Sommacampagna (tra il Km 266 e il km 269) nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 dicembre 2018;

· tra Verona Sud e Verona Est (tra il km 283 e il km 285) nella notte tra mercoledì 12e giovedì 13 dicembre 2018.

In caso di maltempo i lavori potrebbero slittare di qualche giorno.

Il numero verde dell’Autostrada Brescia Padova, 800 012 812, è a vostra disposizione 24 ore su 24, per informazioni sulla viabilità.