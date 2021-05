VENETO – Lanzarin: “RT in salita a 0,95, in calo l’indice di contagio” – Le richieste al governo su coprifuoco, ristoranti e altro

Dalla conferenza stampa… Oggi parla l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin

CLASSIFICAZIONE REGIONI

RT è a 0,95, in aumento. Unico dei quattro dati che solleva qualche preoccupazione

Incidenza su 100 mila abitanti è 97 (250 è il limite oltre il quale è Zona Rossa)

Occupazione ospedali: 15% sia per le terapie intensive che per l’area medica (il limite è 30% per le terapie intensive e del 40% per l’area medica).

42686 somministrazioni di dosi nella giornata di ieri.

In questo momento si fanno le ultime code per gli Over 60. Si rinnova l’appello ad iscriversi perché ci sono posti liberi. In vista l’apertura delle prenotazioni per i 50enni (50-59 anni).

Ieri sera arrivata comunicazione che seconda dose di Pfizer e Moderna possono essere fatte dopo la sesta settimana (42 giorni) permettendo così di fare più prime dosi.

LE REGIONI hanno proposto estensione alle 23 dell’inizio coprifuoco, hanno indicato l’apertura dei parchi tematici al 1° giugno, apertura centri commerciali nel weekend e possibilità di mangiare all’interno dei ristoranti.

Richiesta di aprire visite a RSA e degenti ospedali per chi ha green pass.