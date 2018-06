VENETO – Land art, l’opera sui migranti che fa discutere

Un simbolo della pace all’interno dello slogan ‘Defend Europe’, e nel basso la forma di un barcone tra le onde: è la nuova mega-opera di land art realizzata su un terreno agricolo di 27mila metri quadrati dall’artista Dario Gambarin, per augurare ai membri del Consiglio Europeo che si riunisce in queste ore di trovare soluzioni efficaci per gestire il fenomeno immigratorio.

Gambarin ha costruito il grande ‘affresco’ su terra come sempre, disegnandone la forma direttamente con trattore e aratro, su un campo di grano trebbiato di fresco a Castagnaro, in provincia di Verona. “Il Consiglio svolge un ruolo importante per definire una politica migratoria europea efficace, umanitaria e sicura – dice l’artista – spero che l’Europa esista e resista e che gli Stati membri dell’Unione intensificano gli sforzi, trovando strumenti politici ed economici per gestire questo fenomeno strutturale in un ottica di mantenimento della pace”. (ANSA).