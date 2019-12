VENETO – Ladro picchia un bambino per rubare borsa della madre

E’ successo a Fontane di Villorba in provincia di Treviso, davanti all’asilo Maria Immacolata di Piazza Cadorna. Alle 16.30 di lunedì un ladro ha sfondato il finestrino di un’auto parcheggiata per rubare una borsa senza accorgersi che dentro c’era un ragazzino di 12 anni, lasciato momentaneamente solo dalla mamma che era andata a prendere il fratellino all’asilo. Il bambino ha iniziato a urlare e ha trattenuto la borsa. Il malvivente ha allora preso a schiaffi le mani del piccolo e a strappare la borsa. Un altro genitore si è accorto di quanto stava accadendo ed ha sferrato due pugni al ladro mettendolo in fuga. Il ragazzino, sotto choc, è stato portato al pronto soccorso e sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando per risalire all’identità del malvivente.