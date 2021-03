VENETO – La situazione distretto per distretto: Ovest Vicentino il meno contagiato del Veneto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Pubblichiamo la tabella, aggiornata a oggi 12 marzo, sulla situazione dei contagi da Covid 19 nei distretti sanitari del Veneto.

La tabella contiene per ogni distretto l’indicazione dei casi relativamente al tasso d’incidenza del 250 per 100.000 abitanti fissata a livello nazionale, oltre la quale risultano necessarie misure riguardanti il setting scolastico.

Dai dati emerge che l’Ovest Vicentino (Valli Agno e Chiampo, Montecchio Lonigo) hanno il tasso di positività più basso del Veneto (134 su 100 mila abitanti) ben al di sotto della soglia di zona rossa e chiusura scuole). Esattamente il contrario di quanto accaduto a novembre e dicembre, quando quell’area era stata sottoposta a restrizioni perché fortemente colpita dai contagi.

Si precisa che, a prescindere dalle fluttuazioni giornaliere dei dati, va comunque fatto riferimento a quanto contenuto nel punto A) dell’Ordinanza nr. 36 del 9 marzo 2021 firmata dal Presidente della Regione Veneto:

Misure relative alla didattica presso le istituzioni scolastiche

1. È disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale.

2. La misura di cui al punto precedente ha effetto dal giorno indicato nella comunicazione con la quale il SISP competente per ciascun distretto informa gli istituti scolastici del relativo territorio dell’avvenuto superamento del livello di contagio di 250 casi su 100.000 abitanti. Deve, comunque, essere garantito un preavviso di 48 ore alle scuole.

3. La comunicazione del SISP indica anche la durata della sospensione della didattica in presenza, che non potrà essere inferiore a 14 giorni.