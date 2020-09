VENETO – La Protezione Civile avverte: temporali e vento forte

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto conferma le previsioni – per oggi e domani – di tempo instabile o perturbato, con precipitazioni a tratti estese sulle zone centro settentrionali, dove saranno probabili quantitativi anche consistenti/abbondanti.

All’avviso di ordinaria criticità per temporali, con possibili rovesci intensi specie sulle zone centro settentrionali, si aggiunge anche l’allerta per vento forte, che si protrarrà sino alle prime ore di domani, sabato 26.

L’allerta gialla per criticità idrogeologica, cioè lo ‘stato di attenzione’ per possibili disagi sulla rete idraulica secondaria, il sistema fognario e per eventuali fenomeni franosi, interessa tutti i bacini idrografici del Veneto.