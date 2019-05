VENETO – La moglie diventa sindaco dopo il marito: marcia trionfale a cavallo

Le elezioni comunali 2019 ci hanno fornito una serie di curiosità da manuale. Dalla madre e figlia che si sfidano in Lombardia, al figlio di Maroni che si candida con una lista di area centro-sinistra, fino al sindaco transgender nel Pavese. Ma Codognè in provincia di Treviso in questa classifica merita almeno il podio. Diventa sindaco Lisa Tommasella, 39enne candidatadella Lega, che prende il testimone dal marito Roberto Bet con il 67,2% delle preferenze. Trionfale la sua marcia in Paese. La Tommasella è arrivata in municipio a cavallo con un corteo, sventolando la bandiera autonomista del Veneto