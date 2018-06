VENETO – Jesolo, lo spettacolo dei delfini in mare

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Non è raro perchè è già accadunto qualche anno fa, ma ogni volta è sicuramente uno spettacolo. Il piccolo branco di delfini avvistato nel tardo pomeriggio di ieri al largo della costa jesolana non ha mancato di lasciare a bocca aperta i fortunati spettatori della “danza” degli animali, tra i più amati in assoluto. Riccardo Ferraresi è riuscito a immortalare alcuni dei delfini sullo sfondo del tramonto e una sua foto è stata condivisa dalla pagina jesolana ufficiale di Facebook, ottenendo un grande successo e molte condivisioni. I delfini erano a circa un miglio dalla costa ed erano ben visibili: uno spettacolo della natura abbastanza raro.