VENETO – Isolato a Padova ceppo non proveniente dalla Germania

Una sequenza del Coronavirus non legata al ceppo tedesco ma che “somiglia vagamente a quella dei due coniugi cinesi curati allo Spallanzani” è stata isolata a Padova, nell’ambito di una ricerca italiana su 59 sequenze. Lo ha rivelato Massimo Galli, infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ieri sera a “Cartabianca” in collegamento col governatore del Veneto, Luca Zaia. “E’ una roba – ha aggiunto Galli – che non sappiamo da dove sia arrivata, e non sappiamo nemmeno se si sia diffusa, perché può essere arrivata da un contesto in cui l’infezione non era particolarmente marcata. Sarà un caso, però è la prima volta che abbiamo trovato qualcosa che non sia parente di quel virus che noi riteniamo ci sia arrivato a fine gennaio dalla Germania”. (ANSA).