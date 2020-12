VENETO – Intervento in montagna per ripristinare la rete elettrica (VIDEO)

Questa mattina, i vigili del fuoco hanno raggiunto con il gatto delle nevi il rifugio Scarpa a oltre 1700 metri per portare in quota il personale dell’Enel. I due tecnici hanno lavorato con l’assistenza della squadra valanghe per il ripristino della linea elettrica tra l’abitato di Frassenè di Valle Agordina e il rifugio. Pure oggi numerosi gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco per la rimozione di neve da tetti.