VENETO – Incidente sulla A13, muore una donna

Poco prima delle 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 tra gli svincoli di Occhiobello e Villamarzana in direzione Padova per un incidente tra un camion e un’auto: deceduta una donna. I pompieri arrivati da Ferrara e Rovigo, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della donna 69enne di Conegliano alla guida della piccola utilitaria. Sul posto il personale ausiliario di autoastrade e la polstrada per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 14:00.