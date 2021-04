VENETO – Incendio in capannone avicolo: strage di polli

Dalle ore 13:00, i vigili del fuoco stanno operando in via Gualdo nel comune di Ponso per l’incendio della copertura di un capannone di oltre 1900 mq, adibito ad allevamento avicolo: morti 4000 polli. I pompieri arrivati da Este e Padova con un’autopompa e due autobotti e 9 operatori, sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio che ha riguardato la copertura della struttura con il coinvolgimento dell’impianto fotovoltaico del capannone. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici del NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso.