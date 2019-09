VENETO – Incendio in abitazione: un morto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

(ANSA) Un uomo di 76 anni è morto nell’incendio divampato a Colognola ai Colli (Verona), nella frazione di San Vittore. Le fiamme si sono sviluppate dal tetto dell’abitazione rurale dove l’anziano viveva con la moglie 72enne che invece è riuscita a mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei mezzi e 17 uomini per domare l’incendio; all’interno della casa è stato trovato il corpo del 76enne, morto per asfissia. La moglie è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di San Bonifacio (Verona).