Veneto in “zona gialla plus” – Nuova ordinanza: no passeggiate in centro, al bar e ristorante solo seduti, negozi chiusi la domenica

LE MISURE IN BREVE:

Da venerdì dopo la mezzanotte fino al 3 di dicembre, si applicano le seguenti misure:

obbligatorio l’uso corretto mascherina fuori dall’abitazione, ad eccezione bimbi sotto 6 anni, soggetti con disabilità e durante l’attività fisica intensa

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per fumo e consumo cibo va garantita la distanza minima di un metro

va portata anche nella propria abitazione in presenza di non conviventi

consentito svolgere attività sportiva, attività motoria, passeggiata presso aree verdi e rurali e parchi pubblici purché con la distanza di almeno 2 metri per l’attività sportiva

stop alla passeggiata in centro storico, sul lago, in spiaggia, in tutti i luoghi dove è possibile l’assembramento

nei supermercati e nei negozi solo una persona per nucleo familiare fatta salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di 14 anni

garantire le prime due ore di apertura dei negozi prevalentemente l’accesso agli over 65

Niente mercati in area pubblica o privata a meno che non vi siano Piani dei Comuni che prevedano regole di specifiche

Sospese le lezioni di ginnastica, di canto e con strumenti a fiato, considerate a rischio elevato alle scuole elementari e medie

stop alla vendita di bevande dopo le 18. Dalle 15 alle 18 si può solo consumare da seduti

vietata consumazione di cibi e bevande sul suolo pubblico

nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, ivi compresi i parchi commerciali (es. outlet), sono chiusi al pubblico salvo per farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole

nei giorni festivi chiusi (oltre ai centri commerciali) anche tutti gli altri negozi di vicinato, salvo farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole. Fortemente consigliata la consegna a domicilio

trasporto pubblico locale, rimodulazione per garantire i servizi minimi garantendo al 50 per cento la capienza

competizioni sportive che si svolgono regolarmente in Veneto rispetto al Dpcm, gli sportivi e tutti gli accompagnatori provenienti da altri regioni possono accedere solo con test negativo antecedente a non più di 72 ore prima dell’evento

Multe da 400 a mille euro

Zaia ha specificato che si tratta di raccomandazioni e l’ordinanza che emetterà sarà stabilita in accordo con il ministro alla Salute Roberto Speranza.

ZOAN GIALLA PLUS: Meglio fare un minimo di sacrificio oggi che ritrovarci zona rossa domani. Bar e ristoranti restano aperti fino alle 18, non fatevi gli spritz alle 14 solo per sfidare le regole. Ho scritto un’ordinanza che non vuole essere una volontà di giocare a guardie e ladri, evitate la vasca in centro, ci sarà tempo per rifarci. Per le attività chiuse non posso fare garanzie, ma c’è l’intesa con il governo per avere ulteriori aiuti. Con questa ordinanza diventiamo una sorta di zona gialla plus. Evitiamo di passare di livello se tutti ci comportiamo come si deve

IL PICCO: Siamo vicini, speriamo al picco. Verosimilmente sarebbe già un grande affare fare il giro di boa sui 2200 ricoverati. La pressione ospedaliera si sta sentendo, la sentono i nostri operatori che gli oltre 8mila pazienti ordinari, garantiamo ovviamente urgenze e oncologici. Vi dico che sul fronte del tracciamento stiamo facendo sforzi immani, avete visto 44mila tamponi nelle ultime 24 ore

CONTROLLI E FIDUCIA: Ben vengano i controlli, ma sarebbe un fallimento pensare che i veneti hanno bisogno di multe per rispettare queste norme che sono di puro buon senso. Io sono un inguaribile ottimista e credo che possiamo farcela, dico allacciate le cinture, siamo in un momento di forte turbolenza, state tutti seduti che i piloti sanno dove atterrare