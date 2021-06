VENETO – In cordata assieme alla sorella: donna precipita da 6 metri di altezza nelle montagne vicentine

Attorno alle 13 la Centrale del Suem di Vicenza ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un incidente in parete sul Monte Cornetto. Completato lo Spigolo delle Clessidre assieme alla sorella, prima di cordata, un’alpinista stava scalando il primo tiro dello Spigolo Elisa, quando è volata per 5-6 metri finendo a terra, sbattendo la testa e riportando la probabile frattura di un braccio. Mentre una squadra si portava a piedi sul luogo dell’incidente sempre per l’incognita delle nubi basse e un’ambulanza arrivava al Rifugio Balasso, l’elicottero di Verona emergenza riusciva ad avvicinarsi e a sbarcare con il verricello equipe medica e tecnico di elisoccorso. Prestate le prime cure ad A.B., 39 anni, di Mestre (VE), anche a seguito del possibile trauma cranico, la donna è stata imbarellata e recuperata dall’eliambulanza, per essere poi trasportata all’ospedale di Vicenza. I soccorritori sono rientrati assieme alla sorella.