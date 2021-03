VENETO in bilico: ma probabile mantenimento Zona Rossa

Come ogni fine settimana si rincorrono le ipotesi e le anticipazioni sul colore che verrà assegnato alle Regioni il lunedì successivo.

Se si profila l’arancione per il Lazio, per il calo del contagio e dell’incidenza, dovrebbero essere confermate in rosso: Lombardia, Valle d’Aosta, Marche, Piemonte, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Provincia di Trento. La Toscana, arancione ma con zone rosse locali, rischia la ‘retrocessione’ a zona rossa.

Il Veneto invece è dato in bilico. Ieri il governatore Zaia non aveva escluso il ritorno in zona arancione, ma per questo saranno determinanti i dati di oggi e domani. Di sicuro quelli accertati fino a ieri non fanno pensare ad un cambio di zona, visto l’alto numero di contagi e l’aumento dei ricoveri.

Nell’ultimo bollettino di ieri delle ore 17, infatti, rispetto ad un bollettino delle 8 già negativo, si contavano 690 nuovi contagi, 17 nuovi decessi e aumento delle terapie intensive (249, +3 rispetto alla mattina) e dei ricoverati in area medica (1557, +28)