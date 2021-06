VENETO – In arrivo rovesci e temporali da sabato pomeriggio-sera: avviso della Protezione Civile Regionale

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni metereologiche previste nelle prossime ore, che annunciano piogge e temporali sulle zone montane e pedemontane, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore, valevole, complessivamente, fino alla mezzanotte di domenica 6 giugno.

La fase di instabilità prevista per oggi continuerà anche domani, sabato 5 giugno, con fenomeni localmente intensi quali forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate, sempre sulle Dolomiti, Prealpi e pianura.

Considerata l’entità dei fenomeni attesi, la criticità idrogeologica è riferita allo scenario per temporali forti, quindi, viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (allerta gialla) per i seguenti bacini: Alto Piave; Piave Pedemontano; Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini.

Potranno verificarsi disagi al sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore. Si segnala, inoltre, la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave), Vene-H (bacino Piave Pedemontano), Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone) e Vene-C (bacino Adige-Garda e Monti Lessini).

PREVISIONI

Segnalazione: Nel pomeriggio/sera di sabato fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi su zone montane e pedemontane; possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). (ADB)



Evoluzione generale

Venerdì alta pressione, la caratteristica meteorologica saliente è l’aumento delle temperature fino a valori sopra la media in modo leggero/moderato. Da sabato una depressione in avvicinamento dell’Oceano Atlantico porterà varie piogge specie tra domenica e lunedì.

Il tempo oggi

venerdì 4

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Sulla pianura cielo sereno o poco nuvoloso eccezion fatta per la pedemontana, dove a tratti sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso; sui monti alternanza di nuvole e rasserenamenti. Sulle Dolomiti piogge diffuse, sulle Prealpi piogge sparse, sulla pedemontana Trevigiano-Vicentina piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, più probabili di pomeriggio rispetto alla sera. Le temperature rispetto a giovedì ed alla media saranno più alte in modo leggero/moderato.

Tempo previsto

sabato 5. Fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nella seconda metà di giornata nuvolosità in aumento fino a cielo anche nuvoloso già di pomeriggio sui monti e più probabilmente verso sera sulla pianura.

Precipitazioni. Nella seconda metà di giornata sulle Dolomiti probabilità alta (75-100%) per piogge estese, sulle Prealpi probabilità medio-alta (50-75%) per piogge diffuse, sulla pianura andando da nord a sud probabilità da medio-bassa (25-50%) a bassa (5-25%) specie verso sera per piogge da sparse a locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali.

Temperature. Rispetto a venerdì prima delle piogge saranno in aumento leggero/moderato, dopo le piogge in calo anche sensibile.

Venti. In prevalenza su costa e zone limitrofe da est, sul resto della pianura e sui monti con direzione variabile; generalmente deboli/moderati, a tratti rinforzi durante i temporali.

Mare. Poco mosso.

Previsione Altezza Onde

domenica 6. Alternanza di nuvole e rasserenamenti.

Precipitazioni. Andando dalla costa alle zone pedemontane e montane probabilità da medio-bassa (25-50%) a medio-alta (50-75%) per piogge da locali/brevi ad estese/discontinue; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali, maggiormente probabili nella seconda metà di giornata.

Temperature. Rispetto a sabato di notte saranno in aumento leggero/moderato e di giorno in calo anche sensibile; minime spesso a tarda sera.

Venti. Deboli/moderati con direzione variabile.

Mare. Poco mosso.