VENETO – In arrivo pioggia e neve anche a quote basse

SEGNALAZIONE METEO: sabato 18 precipitazioni estese, più consistenti in pianura, con neve fino ai fondovalle dolomitici; localmente la neve potrà arrivare anche nei fondovalle prealpini, con possibili accumuli di qualche centimetro specie sul Feltrino.



Evoluzione generale

Il promontorio anticiclonico presente negli ultimi giorni sull’area Mediterranea si sta indebolendo sotto la spinta di una saccatura di origine atlantica, che transiterà sul Veneto sabato, portando precipitazioni e rinforzo dei venti. Da domenica pressione in ripresa con tempo via via più stabile e soleggiato e aria tersa, grazie all’ingresso di correnti asciutte da nord-est.

Il tempo oggi

venerdì 17

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento a partire nel tardo pomeriggio/sera da ovest, dove, a fine giornata, è previsto un aumento della probabilità di precipitazioni. Temperature diurne in aumento sulla pianura centrale e settentrionale, in leggera diminuzione altrove. Venti in quota da sud-ovest, moderati, a tratti tesi in serata sulle vette più alte; in pianura in prevalenza deboli variabili, solo a fine giornata moderati da nord-est.

Tempo previsto

sabato 18. Cielo molto nuvoloso o coperto, salvo parziali schiarite sulle zone occidentali a fine giornata.

Precipitazioni. Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni estese, anche consistenti in pianura, in diradamento/esaurimento a partire da ovest a fine giornata. Limite delle nevicate intorno a circa 700-800 m sui settori prealpini esposti a sud, fino a fondovalle sulle Dolomiti e localmente anche in qualche fondovalle prealpino (dove gli eventuali accumuli potranno raggiungere qualche centimetro, specie sul Feltrino).

Temperature. Minime in aumento in pianura e nelle valli, in diminuzione in quota, dove saranno raggiunte in serata; massime in calo anche sensibile, specie nei fondovalle prealpini.

Venti. Sulle zone montane nord-orientali moderati, a tratti tesi sulle Prealpi specie nella seconda parte della giornata, con possibili locali rinforzi di Foehn in serata nelle valli; altrove in prevalenza moderati nord-orientali, temporaneamente tesi in prossimità della costa, in attenuazione sulla pianura interna fino a deboli variabili nella seconda parte della giornata.

Mare. Da poco mosso a inizio giornata, con moto ondoso in intensificazione fino a mosso/molto mosso a partire dalle ore centrali.

Previsione Altezza Onde

domenica 19. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso con probabili foschie o locali nebbie fino al primo mattino in pianura; a partire dalle ore centrali parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in diminuzione, localmente anche sensibile nei fondovalle con significative gelate; massime in diminuzione sulle zone montane, in aumento in pianura.

Venti. In montagna deboli/moderati nord-orientali, a tratti tesi sulle dorsali prealpine. In pianura deboli/moderati dai quadranti settentrionali, a tratti tesi da nord-est a fine giornata sulla costa.

Mare. Mosso.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

lunedì 20. Poco o parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, senza precipitazioni. Temperature in diminuzione in montagna, in locale variazione in pianura. Venti moderati/tesi da nord-est.

martedì 21. Cielo sereno, soprattutto in montagna, a tratti poco nuvoloso specie nella prima parte della giornata in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento in montagna, senza notevoli variazioni in pianura.