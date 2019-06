VENETO – In aeroporto con 4 kg di droga nell’addome: arrestati quattro stranieri

Dopo il caso del cittadino libico arrestato nei giorni scorsi a Vicenza con ovuli di cocaina ennesima operazione antidroga della Guardia di Finanza che oggi ha arrestato all’aeroporto di Verona 4 cittadini nigeriani che trasportavano droga in 350 ovuli per quasi 3 chili di eroina e 1 chilo e 200 grammi di cocaina. Un quantitativo che, sul mercato, avrebbe fruttato circa 250 mila euro. Si tratta di tre uomini e una donna di età compresa tra i 22 e i 29 anni arrivati con voli da Francoforte e Monaco di Baviera. Il loro atteggiamento sospetto e la velocità con cui hanno cercato di uscire dallo scalo ha insospettito i militari della Finanza. Sono stati fermati e portati in ospedale affinché fossero sottoposti a radiografie. Nell’addome nascondevano complessivamente 350 ovuli contenenti droga. I quattro sono stati ricoverati in rianimazione in via precauzionale negli ospedali di Verona, Negrar, Villafranca e Peschiera e sono in stato di arresto per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

I ‘viaggiatori’, tre uomini e una donna di origine nigeriana, di età compresa tra i 22 e i 29 anni, sono stati fermati al loro arrivo a Verona, con voli provenienti da Francoforte e Monaco di Baviera. Insospettiti dal loro fare guardingo e dalla fretta con cui cercavano di guadagnare l’uscita, i finanzieri li hanno fermati per un controllo e portati in ospedale per una radiografia che ha accertato la presenza nel loro addome di numerosissimi ovuli.