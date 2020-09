VENETO – Imprenditrice con 20 fuoriserie e il Reddito di cittadinanza

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La notizia è riportata dal Gazzettino. Una donna di 40 anni di Saonara, in provincia di Padova, titolare di un’impresa e di beni di lusso riceve il reddito di cittadinanza. La donna, N.C., appartenente ad una nota famiglia della zona, è finita sotto i riflettori della squadra investigativa dei Carabinieri anche per le segnalazioni di cittadini. E’ titolare di più di 20 auto fuoriserie e non aveva dichiarato né di essere intestataria e proprietaria di beni materiali né di essere titolare di partita Iva.

Ora rischia di dover restituire quanto indebitamente ricevuto e non si escludono sequestri.