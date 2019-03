VENETO – Imprenditore in difficoltà si toglie la vita: scoperto dalla moglie e da un operaio

Un imprenditore di 57 anni si è tolto la vita, impiccandosi nella sua azienda, a Peraga di Vigonza (Padova). Si tratta di Emanuele Vezzù, che era titolare della ditta Ital Service specializzata nel commercio di ricambi di cucina ed elettrodomestici. A scoprire il cadavere è stata la moglie assieme ad un dipendente. L’azienda, pare, stesse attraversando un periodi di difficoltà economiche. Sul posto si trovano i carabinieri.

Un operaio assieme alla moglie dell’imprenditore ha aperto l’azienda ed ha trovato Vezzù impiccato. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Dalle prime informazioni pare che l’uomo non abbia lasciato biglietti per spiegare l’estremo gesto, ma la causa potrebbe essere un momento di difficoltà economica. Prima di impiccarsi si sarebbe legato le mani, forse per bloccare qualsiasi tentativo di fermare la tragica scelta. La Ital Service è specializzata nel commercio di ricambi di cucina ed elettrodomestici.