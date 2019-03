Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Treno Verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane a Padova

Gli appuntamenti del Treno Verde del 23 marzo 2019

Il convoglio ambientalista in sosta alla stazione per promuovere una mobilità a zero emissioni

Il programma completo della tappa padovana su trenoverde.it

Galleria fotografica disponibile a questo link http://bit.ly/fotoTrenoVerde2019

Dalle 8:30 alle 13 – Visite alle carrozze-mostra delle classi prenotate, aperta al pubblico

Ore 9:45 – Il vice Sindaco Arturo Lorenzoni annuncia la candidatura di Padova per la sperimentazione della micro-mobilità elettrica ed effettua una dimostrazione di monopattini elettrici presso Palazzo Moroni

Ore 11:30 – Conferenza stampa sulla qualità dell’aria.

Saranno presenti:

– Simone Nuglio, portavoce del Treno Verde

– Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto

– Piero Decandia, direttore Legambiente Veneto

– Lucio Passi, portavoce del Circolo Legambiente di Padova

– Giulia Diomede, responsabile vendite Divisione Passeggeri Regionale FSI

– Anna Manzone, responsabile Circolazione Area Venezia – Trieste di RFI

Dalle 16 alle 19 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 16 – Flash mob “No allo smog” in Piazza della Frutta

ore 17 – Conferenza “Le potenzialità della mobilità ciclabile”

Partecipano:

– Arturo Lorenzoni, vice Sindaco e Assessore alla mobilità del Comune di Padova

– Federico Del Prete, LegamBici

– Elia de Marchi, responsabile ciclabilità Legambiente Padova

– Melissa Morandin, cooperativa Re-Future

Il programma del Treno Verde a Padova in sosta al binario tronco 3 Metropolitano della stazione dal 22 al 24 marzo 2019

Venerdì 22 marzo

Dalle 16 alle 19 – apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 17 – Incontro volontari Legambiente e presentazione progetti futuri

Ore 21 [presso circolo Arci Nadir, piazzetta Gasparotto] – Concerto de I Camillas in collaborazione con il Circolo Nadir

Domenica 24 marzo

Dalle 8:30 alle 14:30 – Apertura al pubblico delle carrozze-mostra

Ore 10 – Biciclettata. Ritrovo presso il Parco Cavalleggeri

La biciclettata partirà dalla ex caserma Prandina, oggi diventata un parcheggio temporaneo, attraverserà il centro per raggiungere il Treno Verde