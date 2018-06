VENETO – Il maltempo è tornato

Non hanno sbagliato le previsioni Arpav di ieri: il maltempo è tornato in Veneto. Stamattina segnalato nubifragio in zona Mestre, violenti temporali nel Padovano e nel Vicentino, in particolare in ValChiampo e nell’Alto Vicentino. Ieri il il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto aveva emesso lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutti i bacini idrografici compreso l’Alto Piave, nel Bellunese. La criticità attesa è riferita allo scenario «temporali forti».