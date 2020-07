VENETO – Il candidato presidente del PD Lorenzoni si dimette da sindaco di Padova

“Ho accettato l’invito a candidarmi presidente della Regione, e lascio dunque il mio incarico di vicesindaco”. Lo ha detto oggi Arturo Lorenzoni, sfidante per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali.

Lorenzoni ha espresso due certezze: “La prima è che quanto di bello abbiamo compiuto qui a Padova può diventare un nuovo campo politico a livello regionale”, la seconda che “il percorso padovano non si interromperà con le mie dimissioni”. Le dimissioni verranno formalizzate domani. (ANSA).

Arriva il commento di Giacomo Possamai del PD Vicentino, anch’egli candidato nelle liste PD per le Regionali:

“Non è da tutti dimettersi prima delle elezioni, peraltro in un momento

in cui la data delle votazioni non è stata ancora confermata. È un segno

di serietà e responsabilità politica che conferma quanto abbiamo sempre

sostenuto ovvero che quella di Arturo Lorenzoni non è una candidatura di

bandiera, ma la volontà di creare un progetto alternativo, forte e a

lungo termine per il Veneto”.