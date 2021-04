VENETO – I vaccini funzionano: crollati i ricoveri in terapia intensiva degli over 80

Dal monitoraggio della Regione Veneto sull’andamento dell’occupazione delle terapie intensive in Veneto emerge non solo un trend in calo, ma anche il deciso calo dei ricoverati over 80. Effetto tangibile delle vaccinazioni che hanno messo in sicurezza quella fascia d’età.

Ecco le tabelle

Nella prima tabella è indicato il punto massimo di occupazione raggiunto il 31 dicembre 2020 (401 ricoverati) e la curva che scende e poi risale fino ad un secondo picco agli inizi di aprile fino al dato del 26 aprile (189 posti occupati). In blu i ricoveri e in rosso i nuovi ingressi

Ecco invece la distribuzione nelle diverse province del Veneto. Padova è la provincia con più ricoverati, seguono Verona, Treviso, Vicenza, Venezia, Rovigo e Belluno.

Il dato più eclatante emerge dalle fasce d’età dei ricoverati. E’ possibile notare il calo netto dei pazienti over 80. La sostanziale stabilità dei pazienti 70-80 (la cui vaccinazione è in corso e il netto aumento dei pazienti dai 60 ai 70 anni (la cui vaccinazione inizia domani)

Cala anche la percentuale dei ricoverati in terapia intensiva deceduti

Qui sotto la percentuale dei deceduti in terapia intensiva per fasce d’età