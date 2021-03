VENETO – I dati sulle vaccinazioni. Nel Vicentino dosi somministrate a 135 mila persone

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Ecco la tabella veneta che aggiorna sulle dosi somministrate in regione. In totale sono indicate 801.796 dosi (anche se un aggiornamento più recente del Ministero ne indica 812.263 visto che le vaccinazioni sono andate avanti anche oggi).