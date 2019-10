VENETO – Gondolieri sub per pulire i rii di Venezia

Il Comune di Venezia e l’associazione di categoria dei gondolieri hanno sottoscritto un accordo per consentire ai gondolieri subacquei di effettuare la pulizia manuale di alcuni rii interni della città storica. Si tratta del secondo ciclo di un’iniziativa che ha già visto, da febbraio a giugno, effettuare cinque interventi, rimuovendo oltre 2,5 tonnellate di rifiuti. Il nuovo ciclo di sei interventi, che potranno contare sulla messa a disposizione di una barca da parte di Veritas per trasportare il materiale rimosso, partirà il 3 novembre con un intervento serale (dalle 18 alle 24) in Canal Grande e durerà fino al 19 aprile, con l’opera in Rio di San Polo. (ANSA)