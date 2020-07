VENETO – Gasolio agevolato per barche, sequestro delle Fiamme Gialle

Il Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato 1.700 litri di gasolio agevolato per autotrazione, nell’ambito di controlli sul territorio del Comune di Chioggia (Venezia), denunciando il conducente di un furgone che li trasportava.

All’interno del vano di carico del furgone i militari hanno scoperto una cisterna con 970 litri di gasolio, colorato di verde per distinguere i carburanti soggetti a tassazione agevolata. Il conducente non ha dato alcune giustificazione al trasporto; da ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo è rappresentante legale di un’azienda agricola beneficiaria di quote di gasolio a tassazione agevolata, e allo stesso tempo di un’imbarcazione da diporto, oremeggiata in città.

A bordo dell’imbarcazione sono stati scoperti altri 750 litri di gasolio della stessa tipologia, per cui le Fiamme Gialle hanno provveduto al sequestro. L’analisi dei campioni prelevati, inviati al laboratorio di analisi delle Dogane di Venezia, permetteranno di stabilire la multa applicabile per i tributi evasi e attivare la confisca dei mezzi. (ANSA).