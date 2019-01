VENETO – Fuoristrada con l’auto: ne danneggia altre tre

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa a Cittadella per un’automobilista che dopo aver perso il controllo è andato a sbattere con tre auto parcheggiate. Una delle vetture tamponate è finita contro il muro di un’abitazione, causando lesioni alla casa. Il conducente è rimasto illeso. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i mezzi e valutato la staticità dell’abitazione, che necessita di alcuni lavori per il ripristino completo delle condizioni di sicurezza. A scopo cautelativo è stato inibito l’uso di un ingresso e una parte di locale dell’abitazione.