VENETO – FRIULI: Si avvicina weekend da bollino rosso sulle autostrade

Primo sabato estivo di traffico da bollino ‘rosso’ sulla rete autostradale di Autovie Venete.

Secondo le previsioni, domani potrebbe registrarsi un flusso di 125 mila veicoli, volume comunque inferiore rispetto ai 170 mila veicoli del terzo fine settimana di luglio 2019. Possibile – informa Autovie – qualche rallentamento nei tratti interessati dai lavori per la realizzazione della terza corsia in A4. Sulla Venezia-Trieste, in direzione Trieste, sono previsti traffico intenso al mattino e pomeriggio e possibili rallentamenti e code alla barriera di Trieste Lisert in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Anche in direzione Venezia traffico intenso durante tutta la giornata. Stessa situazione prevista sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste, mentre sulla A23 Palmanova-Udine in direzione Palmanova il traffico sarà intenso in mattinata. Per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate lo stop alla circolazione sarà in vigore dalle 8 alle 16 di domani e dalle 7 alle 22 di domenica. Per quanto riguarda i volumi di traffico, fra il 5 e il 12 luglio e lo stesso periodo del 2019 si registra un calo dell’8% di transiti di mezzi pesanti (283.813 nel 2019 contro i 259.031 nel 2020) e del 20% del traffico leggero (da 821.893 a 654.955). Negli ultimi tre weekend i transiti di mezzi leggeri sono stati inferiori del 28% il sabato e del 22% la domenica rispetto agli stessi fine settimana del 2019. Incide, osserva la concessionaria, la diminuzione del traffico turistico, soprattutto straniero. (ANSA).