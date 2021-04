VENETO – Freeclimber 65enne si ferisce in parete

Attorno alle 12.15 il Soccorso alpino di Verona è stato allertato a seguito della chiamata al 118 da parte della Centrale di GeoResQ, allertata per un freeclimber infortunatosi nella falesia della Val Galina. M.S., 65 anni, di Verona, passato dalla via da dove si stava calando a quella a fianco per recuperare un rinvio rimasto in parete, aveva perso l’appiglio scivolando appeso alla corda e dando origine a un pendolo, che lo aveva fatto sbattere sulla roccia. Un soccorritore ha subito raggiunto il luogo dell’incidente assieme al personale sanitario dell’ambulanza e ha dato così le opportune indicazioni all’elicottero di Verona emergenza in avvicinamento. L’eliambulanza ha quindi calato il tecnico di elisoccorso, verricellandolo. Con l’ulteriore aiuto di una squadra, sopraggiunta con il medico di Stazione, e di tre alpini paracadutisti che si trovavano sul posto – e che ringraziamo per il supporto – all’infortunato sono state prestate le prime cure. Una volta imbarellato, l’uomo è stato recuperato e trasportato all’ospedale di Verona.