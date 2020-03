VENETO – Forte esplosione e incendio in un’abitazione: feriti madre e figlio

Alle 11:30 circa di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ Bianca a Boara Pisani per un’esplosione e un incendio causato da una probabile fuga di gas: feriti madre novantenne e figlio sessantenne. I primi soccorsi ai due feriti sono stati portati dal personale della protezione civile, i quali stavano distribuendo le mascherine. I pompieri arrivati dal comando di Rovigo e dai distaccamenti di Este e Piove di sacco con tre autopompe, due autobotti e diciassette operatori hanno spento le fiamme della vecchia casa rurale. La donna rimasta ustionata è stata assistita dal personale sanitario del SUEM ed elitrasportata al centro grandi ustionati di Verona, mentre l’uomo è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Rovigo. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, i quali stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza del luogo e dei resti dell’abitazione andata completamente distrutta.