VENETO – Finozzi rassegna le dimissioni dal Consiglio Regionale

“Dopo 18 anni di presenza e impegno in Regione è giunto per me il momento di affrontare una nuova stagione della mia vita: lascio il Consiglio regionale con la coscienza di chi ha cercato di dare il massimo e ha avuto la soddisfazione di vedere avviato e portato ad un punto cruciale il processo dell’Autonomia della nostra terra”. Il presidente della Prima Commissione consigliare, Marino Finozzi, ha rassegnato quest’oggi le dimissioni dal Consiglio regionale del Veneto. “Dopo una esperienza così intensa – spiega – ricca di soddisfazioni e di momenti importanti è giunto per me il momento di cambiare pagina e di dedicarmi ad un nuovo impegno nel campo del sociale”.

“Di fronte a dimissioni come queste, spesso scatta una sorta di cerimoniale dei complimenti. Non è certo il caso di Marino Finozzi, un amico prima che uno stimato Amministratore al quale rivolgo dal profondo del cuore, e con tutta la mia stima, un grazie per tutto ciò che ha fatto da Assessore, da Presidente del Consiglio regionale, da Presidente di Commissione”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto commenta la notizia delle dimissioni del Presidente della Prima Commissione del Consiglio regionale Marino Finozzi. “Persona di grande equilibrio, con un profondo senso delle Istituzioni e un amore incondizionato per il nostro Veneto – aggiunge il Governatore – Finozzi è stato una colonna dell’Amministrazione e una figura cruciale nella storia del Veneto, avendo vissuto da grande protagonista una lunga stagione di riforme nella nostra Regione, in primis il lungo iter verso il referendum per l’autonomia. Non sarà facile sostituirlo”. “Marino – svela il Presidente della Regione – me ne aveva parlato tempo fa, e fui contento di sapere che alla base della decisione non c’era nessun problema, politico o di salute, ma un nuovo stimolante progetto di vita. Tifo per lui – conclude il Governatore – e gli auguro il miglior successo per il nuovo corso che ha deciso di intraprendere”.