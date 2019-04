VENETO – Finge di essere sordo e chiede elemosina: denunciato 17enne

(ANSA) Girava per il centro storico di Verona fingendosi sordo e mostrando a tutti un falso certificato regionale per persone non udenti, chiedendo fondi per un centro di bambini poveri. In realtà il minorenne, un 17enne dell’est Europa, senza fissa dimora, puntava a impietosire i passanti per raccogliere denaro. E’ stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale, impegnati in servizi antidegrado, a tutela di residenti e turisti. Per la prima volta a Verona sono state applicate le nuove norme del Decreto Sicurezza, che prevedono l’arresto da tre a sei mesi e una multa da tremila a seimila euro per chi esercita l’accattonaggio simulando malattie, e facendo ricorso a mezzi fraudolenti per destare pietà. Il minore è stato prima accompagnato al Comando, dove è stato affidato al padre, e poi è segnalato al Tribunale per i Minorenni di Venezia.