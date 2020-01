VENETO – Fiamme in centro storico a Venezia: due intossicati

Alle 14:20, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un’appartamento a Campo Stringari a Sant’Elena, nel centro storico di Venezia. Due persone residenti nell’alloggio hanno respirato del fumo e sono state portate in ospedale per accertamenti dal personale del suem accorso sul luogo . I vigili del fuoco arrivati con due autopompe lagunari e 10 operatori, sono entrati nell’appartamento dotati di autorespiratori, riuscendo a spegnere il rogo ed evitando il coinvolgimento dell’intero immobile. Le fiamme sono divampate in cucina, danneggiando gravemente il locale, oltre a danni da fumo nelle altre stanze. Sul posto anche i tecnici dell’azienda di luce e gas. Sono ora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza della casa e il sopralluogo per stabilire le cause dell’innesco delle fiamme.