VENETO – Fiamme e fumo in appartamento: due intossicati

Alle 7.20 si stamane i vigili del fuoco sono intervenuti in via delle Signore a Ciiadella per un incendio divampato all’interno di un appartamento. Due persone delle cinque che si trovavano all’interno dell’abitazione hanno dovuto ricorrere alle cure ospedaliere perché intossicate. In base alle prime informazioni le fiamme sono scaturite per un guasto elettrico. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza sono ancora in corso.