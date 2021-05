VENETO – Famiglia austriaca naufraga nel Lago di Garda

Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio alle 14.15 nel Lago di Garda dove una famiglia austriaca si è trovata in difficoltà. Si tratta di 4 persone, fra cui un bambino di 4 anni, finiti in acqua e dispersi nel basso lago dopo che la loro barca è affondata al largo di Bardolino. L’allarme è stato lanciato dal padre di famiglia che ha chiamato i carabinieri di Peschiera del Garda. I tre adulti si sono salvati aggrappandosi ad un pezzo di plastica della barca rimasto a galla mentre il bambino indossava un giubbotto di salvataggio. Sono stati subito mobilitati i vigili del fuoco di Bardolino e la Guardia Costiera di Salò oltre alla Squadra Nautica della Polizia di Stato di Peschiera del Garda e sono scattate le ricerche. Un elicottero dei vigili del fuoco si è alzato in volo e la famiglia è stata individuata e salvata. Portata poi al porto di Lazise è stata presa in cura dal Suem. I quattro sono stati ricoverati per precauzione