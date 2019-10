VENETO – Famiglia aggredita da spacciatori nigeriani

Scene di ordinaria violenza a Padova in zona stazione dove una famiglia marocchina ha dovuto affrontare un gruppo di spacciatori. Moglie, marito e tre figli erano in zona stazione per trovare il fratello di lei quando sono stati avvicinati cinque spacciatori nigeriani. Al rifiuto dell’uomo, che li avrebbe invitati ad allontanarsi, è scoppiata una rissa. In pochi istanti, secondo il racconto della moglie, almeno 20 persone si sono avvicinate aggredendo la famiglia e lanciando anche bottiglie. I figli hanno 10, 5 e 3 anni. A salvarli sono arrivati i carabinieri. I tre adulti (marito, moglie e cognato sono finiti in ospedale)