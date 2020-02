VENETO – Fabbrica evacuata per incendio

Alle 15 circa, i Vvigili del fuoco sono intervenuti in vicolo Benedetto Cellini a Fiesso d’Artico per l’incendio dell’ impianto aspirazione polveri di un calzaturificio. Scattato l’allarme antincendio la fabbrica è stata evacuata. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Le squadre arrivate da Padova Mira e Mestre con 4 automezzi e 17 operatori, hanno spento le fiamme, che hanno coinvolto le calze della condotta esterna dell’impianto di aspirazione. Le operazioni di completa messa in sicurezza della fabbrica sono terminate dopo due ore con il rientro in sede dell’ultima squadra.