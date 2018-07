VENETO – Export:+2,3% nei distretti nel primo trimestre

I distretti del Triveneto nel I trimestre 2018 hanno avuto una nuova crescita toccando 8,3 mld di export (+2,7% pari a +218,7 mln),di poco sopra la crescita media distrettuale italiana (+2,4%), anche se in lieve rallentamento sul 2017(+3,9%).Lo rileva Intesa Sanpaolo su dati Istat. Miglior I trim. di sempre quello del 2018 per il Veneto che con 6,3 mld (+144,8 mln,+2,3%)hanno superato del 17% i valori d’export dello stesso periodo 2008.9 distretti sono tra i primi 30 in Italia per crescita del valore d’export: distretti di metalmeccanico (Meccanica strumentale Vicenza,Termomeccanica Padova, Termomeccanica Verona), sistema casa (Elettrodomestici e Mobili Treviso), sistema moda (Tessile-abbigliamento Thiene -Schio-Valdagno, Calzature del Brenta), Materie plastiche Padova -Treviso, Vicenza e al Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene.Dei 25 distretti, 16 hanno avuto un aumento di vendite all’estero, mentre dei rimanenti con calo tendenziale 4 sono del settore moda tra cui Occhialeria Belluno e Oreficeria Vicenza. ANSA