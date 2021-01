VENETO – Esplosione in un garage: 44enne muore carbonizzato

La notte scorsa alle 1:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Viareggio a Spinea per un esplosione con conseguente incendio all’interno di un garage distaccato dalle abitazione: rinvenuto all’interno il corpo carbonizzato di un uomo. I pompieri arrivati da Mestre con un’autopompa , un’autobotte, l’autoscala e 9 operatori , hanno spento l’incendio che ha coinvolto un garage distaccato dalle abitazioni, rinvenendo all’interno il corpo privo di vita di una persona, come accertato anche da l personale del SUEM. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Il garage è stato posto sotto sequestro.

La vittima, si apprende, è Giacomo Fasolo, 44 anni, ex guardia giurata.

Secondo intervento a Mestre (ore 2.10)

Alle 2:10 della notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti in località la Gazzera in Via Salvo D’Acquisto a Mestre per l’incendio di un locale caldaia, che ha coinvolto anche una tettoria esterna. I pompieri accorsi dalla sede di Mestre e Treviso con un’autopompa, due autobotti e il carro NBCR (nucleare biologico chimico Radiologico) e 11 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intera abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Distrutta la tettoia in eternit. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.