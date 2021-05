VENETO – Esplode abitazione: due donne ferite

Da poco dopo le 9, i vigili del fuoco stanno operando a Sorriva di Sovramonte (Belluno) per un’esplosione con principio d’incendio avvenuta all’interno di un’abitazione per una probabile fuga di gas: due persone ferite. I pompieri arrivati da Feltre con tre automezzi congiuntamente al personale sanitario del SUEM, hanno soccorso le due persone, un’anziana e la badante, che sono stata stabilizzate e trasferite in ospedale: la più grave in elicottero, l’altra in ambulanza. I vigili del fuoco hanno spento i focolai ancora presenti. Completamente distrutta l’abitazione. Sono ora in corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici dell’ufficio di polizia giudiziaria dei VVF per determinare le cause dell’esplosione. Intervento di soccorso ancora in corso.

Una delle due donne, di 54 anni, è stata ricoverata al centro grandi ustioni di Padova, l’altra,i 98 anni, si trova invece all’ospedale di Feltre. La casa del tutto è inagibile. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.