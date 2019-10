VENETO – Escursionista trova ossa umane in montagna

Domenica pomeriggio un escursionista in uscita nel gruppo del Cristallo, in Comune di Cortina d’Ampezzo (a quota 2700 metri) ha ritrovato delle ossa umane: un cranio, una mandibola, due femori, cinque vertebre, dieci costole e un bacino. I resti appartengono probabilmente ad un soldato caduto della prima guerra mondiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del soccorso alpino della Compagnia di Cortina ed hanno acquisito i resti. Verrà individuata una struttura idonea per eseguire gli accertamenti. L’escursionista ha ritrovato i resti in località Costabella e si è presentato poi alla caserma dei carabinieri di Cortina