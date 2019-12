VENETO – Escursionista di origini vicentine muore in montagna

Un escursionista di 59 anni, Claudio Zordan, residente a Casale sul Sile ma originario di Castelgomberto (Vicenza) ha perso la vita in montagna dopo essere scivolato sul ghiaccio per 50 metri, sul Rio Cornon a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Il corpo è stato ritrovato nella notte fra mercoledì e giovedì. L’uomo, pensionato e padre di due figli, stava camminando verso un bivacco quando è scivolato su una lastra di ghiaccio finendo in una scarpata di 40 metri. L’allarme è stato dato dai famigliari che non l’hanno visto rientrare a casa. Zordan era un escursionista esperto. Sul posto il soccorso Alpino, il personale del Suem 118 carabinieri e finanza. Il corpo, vista l’inaccessibilità del posto, verrà recuperato stamane e trasportato in elicottero a Santo Stefano di Cadore. Treviso) ma originario di Castelgomberto, in provincia di Vicenza.