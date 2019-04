VENETO – Elisabetta Gardini lascia Forza Italia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Elisabetta Gardini, europarlamentare di Padova ha deciso di lasciare Forza Italia, partito con il quale è stata eletta due volte alla Camera dei Deputati e tre volte al Parlamento Europeo. Gardini prima di dedicarsi alla politica è stata attrice e conduttrice televisiva.

Ecco il lungo messaggio lasciato sulla bacheca della sua pagina Facebook:

“E’ naturalmente una decisione dolorosa, che ho preso dopo una lunga riflessione e dopo aver constatato che le scelte politiche del partito non sono più quelle che mi avevano spinto ad aderire, a diventare parlamentare europeo e ad accettare di esserne il capo delegazione a Strasburgo.

Ringrazio il Presidente Silvio Berlusconi per l’affetto e la stima che mi ha sempre dimostrato e che sinceramente ricambio. Ma l’azione politica non poggia sulla mozione degli affetti.

A lui continuano a raccontare un partito che non c’è e questo impedisce a Forza Italia di correggere quegli errori che l’hanno portata distante dalla sua base e dai suoi elettori. Chi oggi decide le sorti del partito semplicemente vuole che le cose continuino così. E la volontà di pochi impone questa agonia senza fine ai più.

Un’agonia che il presidente Berlusconi non merita davvero per quello che rappresenta per la storia politica di questo Paese.

Assolutamente impossibile portare un contributo. Non esiste un luogo di confronto.

Buttiamo a mare il lavoro di #militanti, #giovani, #amministratori locali, #sindaci…. di tutte le persone che potrebbero riallacciare i legami con i nostri territori.

Tutto questo ha portato Forza Italia lontano dalla sua missione. Non c’è più coerenza tra la ragione sociale per cui è nata e quello che è diventata.

Nel mio lavoro di capo gruppo al #ParlamentoEuropeo ho cercato di tenere la barra dritta, battendomi per una partecipazione convinta e leale, ma cercando sempre una adesione critica e lucida, mai connivente con persone e forze che all’interno dell’Unione tentassero di subornare e mortificare la forza e il ruolo del nostro Paese, che dell’Unione è un fondatore.

Quella linea di azione non c’è più, sostituita da una accettazione acritica e supina di decisioni prese da altri, in altre capitali europee, spesso senza consultare, e addirittura contro, l’Italia.

Non ci sto, e con dispiacere ma con altrettanta convinzione vado via.

