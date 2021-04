VENETO – ECCO IL PERIODO IN CUI SARETE VACCINATI

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Dopo le anticipazioni in conferenza stampa ecco il documento il Report sulle consegne di vaccini anti Covid in Veneto e il Piano di Somministrazione Vaccini per coorti d’età presentati oggi nel corso del consueto punto stampa del Presidente Luca Zaia sulla situazione relativa al virus

69-60 anni: dal 3 maggio al 6 giugno

59-50 anni: dal 31 maggio all’11 luglio

49-40 anni: dall’8 agosto al 5 settembre

39-30 anni: dal 2 agosto al 5 settembre

29-20 anni: dal 30 agosto al 3 ottobre

si chiuderà con i 19enne, la cui vaccinazione dovrebbe iniziare il 27 settembre