VENETO – Ecco i sette migliori vini della regione

AIS Veneto ha decretato i vincitori del Premio Fero, dedicato ai 7 migliori vini della regione e consegnato ad altrettante cantine in occasione del lancio della nuova edizione di Vinetia, guida online ai vini del Veneto. Presentate in questa occasione anche la nuova grafica che rappresenta l’aspetto sensoriale dei vini, l’area riservata ai servizi specializzati rivolti alle cantine in guida, tra i quali in particolare la possibilità di allestire video di presentazione aziendale.

Il Premio Fero, dal nome del ferro di prua della gondola, viene assegnato ogni anno alle eccellenze enologiche individuate dai sommelier di AIS Veneto durante le degustazioni per la redazione della guida Vinetia. Sette le categorie individuate nel corso degli anni e altrettante le cantine premiate: tre della provincia di Verona, due di Treviso, una veneziana e una vicentina. Per la categoria “Miglior vino bianco” è risultata vincitrice l’etichetta Costalunga 2016 Colli Trevigiani Manzoni Bianco IGT di Cirotto e per “Miglior vino da dessert” il Dogale Veneto Bianco Passito IGT della cantina Le Carline. Premiate invece come “Miglior vino rosso da invecchiamento” il TB 2010 Amarone della Valpolicella di Tommaso Bussola, come “Miglior Vino Rosso” il Brol Grande 2015 Bardolino Classico DOC dell’azienda Le Fraghe e il Rosé Tre dell’Opificio del Pinot Nero si è aggiudicato il premio come “Miglior vino rosato”. I due spumanti premiati sono stati il Valdobbiadene Superiore Cartizze Dry della cantina Ruggeri come “Miglior spumante metodo Charmat”, mentre il Pas Dosé 2009 Lessini Durello Spumante Riserva DOC di Fongaro Spumanti è risultato essere il “Miglior spumante metodo Classico”.